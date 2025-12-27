بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق
نخستین جلسه کمیسیون تلفیق به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح نشست صبح امروز (شنبه ۶ دیماه) که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئولین اتاقهای سه گانه، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کل کشور برگزار شده بود، گفت: امروز و بر اساس مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تشکیل شد. در شیفتهای دوم و سوم جلسه نیز وزیر نفت و سایر تصمیمگیران حوزه اقتصادی حضور خواهند یافت تا کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را تشریح کنند و نکات مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور و پیشبینیهای سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گیرد. تلاش ما این است که علاوه بر مباحث تخصصی، موضوعاتی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، بهطور شفاف مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در لایحه تقدیمی دولت، مجموع بودجه عمومی و شرکتهای دولتی حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال پیشبینی شده است که از این میزان، ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به منابع و مصارف دولت اختصاص دارد؛ بخشی که بهطور مستقیم بر زندگی مردم تأثیرگذار است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای بازنشستگان، کارمندان و کارگران بخش دولتی پیشبینی شده که یکی از مطالبات مهم جامعه بوده است. در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا همان پروژههای عمرانی، حدود ۶۰۰ همت پیشبینی شده که در واقع سرمایهگذاری دولت در زیرساختها محسوب میشود. با این حال، اگرچه رشد اسمی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵ درصد است، اما در حوزه عمرانی عملاً با رشد صفر مواجه هستیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: درباره زمانبندی بررسی کلیات بودجه نیز اظهار داشت: امروز کمیسیون تلفیق در سه شیفت کاری تشکیل جلسه میدهد و پس از استماع گزارش مسئولان دولتی به جمعبندی در زمینه کلیات میرسد. پیشبینی میشود امروز رأیگیری در زمینه کلیات انجام نشود، اما با توجه به مهلت سهروزه برای ارائه گزارش، حتماً فردا در صحن علنی گزارش کار ارائه شده و به اعتقاد بنده رأی گیری در زمینه کلیات لایحه بودجه به نشست علنی روز سه شنبه مؤکول خواهد شد.