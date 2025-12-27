به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نایب‌رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی و سرمربی تیم ملی تنیس با ویلچر بانوان گفت: در این اردو، یاسمین اصغری به‌عنوان نفر اول و مائده کشوری به‌عنوان نفر دوم تیم ملی حضور دارند که خود را برای شرکت در تور جهانی تنیس در کشور سریلانکا آماده می‌کنند.

فریدا فاضل با اشاره به رویکرد تخصصی این اردو گفت: این اردو به‌صورت کاملاً هدفمند و تخصصی در مشهد برگزار می‌شود و شامل کارگاه‌های آموزشی در حوزه روانشناسی ورزشی، تغذیه، پزشکی ورزشی مرتبط با بانوان تنیس با ویلچر و سایر مباحث کاربردی موردنیاز ورزشکاران است.

سرمربی تیم ملی تنیس با ویلچر بانوان گفت: در این مقطع زمانی تمرکز اصلی اردو بر آمادگی تاکتیکی بازیکنان است، زیرا که زمان پرداختن به مباحث تکنیکی گذشته و هدف ما ارتقای توان تصمیم‌گیری، اجرای برنامه‌های مسابقه‌ای و افزایش آمادگی ذهنی و تاکتیکی ملی‌پوشان برای حضور موفق در تور جهانی سریلانکا است.