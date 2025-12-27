به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آئین تکریم و معارفه جانشین سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی برگزار شد.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی در این مراسم گفت: استمرار روحیه جهادی و تلاش در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت‌رسانی به مردم بایستی به صورت جدی تداوم یابد.

سردار مرتضی عمومهدی افزود: پذیرفتن مسئولیت نیازمند به کاربردن تفکر جهادی و انقلابی در پیشبرد ماموریت هاست و باید برای تحقق اهداف از همه ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کرد.

در این مراسم از زحمات چندین‌ساله سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا عسگری قدردانی شد.

سرهنگ پاسدار علی رسولی نیز به عنوان جانشین سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی معرفی شد.

او از نیرو‌های بومی استان بوده و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساوه و شازند را برعهده داشته است.