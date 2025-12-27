به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسلم شریفی در نشست ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه بیماری در هفته گذشته ۳۱ درصد از نمونه‌های ارسالی برای تشخیص آنفلوانزا مثبت بوده است، گفت: این میزان نسبت به آمار ۳۷ درصدی هفته‌های قبل، نشان‌دهنده روند کاهشی است.

وی افزود: با این وجود ثبت شدن ۳۰ درصد نمونه‌ها، یک زنگ خطر جدی تلقی می‌شود و نباید این کاهش جزئی موجب غفلت شود.

سخنگوی ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد وضعیت فعلی بستری‌ها را نگران‌کننده دانست و افزود: در حال حاضر ۱۸۲ نفر در مراکز درمانی استان به دلیل آنفلوانزا بستری هستند و تنها در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹ مورد بستری جدید را ثبت کرده‌ایم.

وی همچنین به بالاتر بودن سطح مراجعه سرپایی در استان نسبت به میانگین کشوری اشاره کرد و ادامه داد: نرخ مراجعات سرپایی همچنان ۱۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر است و اگر مداخله‌های لازم برای کنترل بیماری انجام نشود، با فشار مضاعف بر سیستم بهداشت و درمان مواجه خواهیم شد.

شریفی تصریح کرد: در هفته گذشته هزار و ۱۰۰ نفر در این خصوص خدمات سرپایی دریافت کردند.

وضعیت شهرستان‌ها و نظارت بر ادارات

وی در خصوص وضعیت شیوع این بیماری در سطح شهرستان‌ها اظهار کرد: شهرستان‌های باشت، گچساران و لنده در وضعیت «زرد» قرار دارند، اما سایر شهرستان‌ها و در مجموع کل استان، در وضعیت «نارنجی» کنترل بیماری قرار دارند.

سخنگوی ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد همچنین از آغاز بازرسی‌های ادارات از سه‌شنبه هفته گذشته خبر داد و اظهار کرد: از ۶۴ اداره‌ای که بازرسی شدند، ۷۰ درصد در سطح متوسط، ۲۰ درصد وضعیت مطلوبی داشتند و متأسفانه در ۱۰ درصد از این اماکن، پروتکل‌های بهداشتی به طور جدی رعایت نشده بود.

وی با اشاره به وجود پیش‌بینی‌ها مبنی بر تداوم درگیری استان با آنفلوانزا تا پایان بهمن ماه ابراز خرسندی کرد که «وضعیت به گونه‌ای نیست که نگران مدارس باشیم.»