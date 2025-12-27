با نصب و راه اندازی سایت جدید تلفن همراه روستای یام از توابع شهرستان فاروج، اهالی این روستا با ۴۵۲ خانوار و ۱۳۲۸ نفر جمعیت از اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سایت جدید روستای یام با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (uso) و توسط شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) اجرا و به بهره برداری رسیده است.

روستای یام یکی از روستا‌های تاریخی استان خراسان شمالی به حساب می‌آید.