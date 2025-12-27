پخش زنده
باند سارقان طلا، پول نقد و دیگر وسایل ارزشمند از منازل مسکونی همدان، با تلاش عوامل پلیس آگاهی در یکی از استانهای غربی دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر سرقت از منازل مسکونی بالای شهر همدان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ علی اسدبگی افزود: بررسیها گویای این بود که افرادی با یک دستگاه خودروی سواری در محلههای بالا شهر پرسه زده و خانههایی که چراغ شان خاموش است را برای سرقت انتخاب میکنند.
او تاکید کرد: آنها برای ورود به طبقات اول آپارتمانهای بدون حفاظ از دیوار بالا رفته همچنین برای طبقات دوم و سوم ابتدا به باز کردن درب اصلی سپس تخریب درب ورود به آپارتمان یا باز کردن آن به شیوه توپی زنی اقدام میکردند.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان تصریح کرد: سارقان اقدام به سرقت طلا و زیور آلات، پول نقد و تجهیزات برقی ارزشمند در مجموع به ارزش هشت میلیارد ریال کرده بودند.
سرهنگ اسدبگی گفت: با بررسیهای دقیق پلیس و اشراف اطلاعاتی ۲ نفر از سارقان شناسایی و در یک عملیات پلیسی در خارج از استان دستگیر شدند.
دستگیری دیگر اعضای این باند در دستور کار است.