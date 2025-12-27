به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تایباد گفت: «هاجر فلاحی» در رشته کلاسیک، «کلثوم عزتی راد» در رشته منظوم بزرگسالان و «امیرعلی عزتی راد» در رشته ایثار و مقاومت به ترتیب با قصه‌های «گلبانو، گردشی پر ماجرا و انگشتر» برگزیده استانی شناخته شدند و به مرحله کشوری راه یافتند.

کلثوم عزتی افزود: هنرمندان قصه گوی این خطه مرزی ۳۷ اثر با موضوعات مختلف به مرحله استانی این دوره از مسابقات ارسال کردند که در چهار فعالیت فرهنگی در استان برگزیده رقابت شدند.

وی اظهار کرد: مسابقات قصه گویی خراسان رضوی طی روز‌های چهارم و پنجم دی ماه با حضور ۷۷ قصه گوی برتر استانی از سراسر خراسان رضوی برگزار شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تایباد ادامه داد: بیست و هفتمین دوره مسابقات استانی قصه گویی با موضوعات کلاسیک و مدرن، آیینی، نقالی، منظوم، سنتی، دینی، ایثار و مقاومت و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها برگزار شد.

به گفته این مسئول، با برگزاری جشنواره قصه گویی با شعار «جهان! با قصه، کودکان را ببین» علاقه‌مندان خراسان رضوی افزون بر هزار فایل قصه گویی به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

عزتی بیان کرد: کسب مقام‌های برگزیده استانی، راهیابی به مرحله منطقه‌ای و شرکت در بخش ملی و کشوری، از دیگر مقام‌های کسب شده توسط فعالان فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تایباد است.

جشنواره استانی قصه گویی به مدت دو روز در گروه سنی چهار تا ۷۰ سال در سالن آمفی همایش مرکز شماره ۷ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهد برگزار شد.

مرحله ملی و بین‌المللی جشنواره از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن امسال در شهر اصفهان برگزار می‌شود.