مجموعه نماهنگ «ای ایران بخوان»، با هدف نمایش تکثر در عین وحدت اقوام ایرانی، به همت شبکه تهران تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حافظ صفری، تهیه کننده مجموعه نماهنگ «ای ایران بخوان»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره شکل گیری این مجموعه نماهنگ گفت: در این مجموعه از اشعار و ملودیهای بومی الهام گرفته شده و با تکیه بر سازبندی پژوهشمحور (شامل سازهای بادی، کوبهای و زهی) سعی شده تا روحی حماسی و ملی به شکلی نو به نمایش گذاشته شود.
وی افزود: با وجود ماندگاری نسخه مرحوم محمد نوری از ترانه «ای ایران»، در این مجموعه رویکردی جدید و متفاوت اتخاذ شده است. چالش اصلی این بود که دستگاه ماهور در موسیقی نواحی کمتر رایج است، لذا ملودیها بر اساس خاطره جمعی اقوام و پژوهشهای گسترده تنظیم و اشعار نیز توسط شاعران محلی با حفظ روح حماسی، بازنویسی شدهاند.
وی گفت: طرحی با این وسعت، نیازمند بازدید میدانی گسترده و رایزنی در تمام استانها بود. پشت این اثر صدها نفر از نوازندگان، موسیقیدانان محلی، خوانندگان، آهنگسازان و شاعران توانا قرار داشتند که هرکدام نماینده اصالت یک منطقه بودند.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد هر کدام از این موسیقیها شورانگیزی، حماسه آفرینی و حس آمیزی در موسیقی به زیبایی لحاظ شده است .هر کدام از این ملودیها می تواند یک نوستالژیک خاطرهای برای آیندگان هم باشد و حتی گذشتگان درس و معناهای خوبی از این موسیقی ها میتوانند بگیرند.
صفری افزود: در حال حاضر ۱۰ قسمت از این مجموعه که بر اساس جمعیت و جغرافیا ساخته شده، آماده پخش است. پخش این مجموعه از امروز از شبکه تهران آغاز می شود و قرار است در شبکههای ملی نیز تداوم یابد.
هدف نهایی، نمایش وفاق، همدلی و اتحاد سرزمین ایران تحت شعار «تکثر در عین وحدت و وحدت در عین تکثر» است. این کارها همچنین ویژگی جهانی دارند و امید است که مسیر برای پرداختن بیشتر به اقوام ایرانی هموار شود و این اثر مبنایی برای طرح های ملی آینده باشد.