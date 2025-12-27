به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حافظ صفری، تهیه کننده مجموعه نماهنگ «ای ایران بخوان»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره شکل گیری این مجموعه نماهنگ گفت: در این مجموعه از اشعار و ملودی‌های بومی الهام گرفته شده و با تکیه بر سازبندی پژوهش‌محور (شامل ساز‌های بادی، کوبه‌ای و زهی) سعی شده تا روحی حماسی و ملی به شکلی نو به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: با وجود ماندگاری نسخه مرحوم محمد نوری از ترانه «ای ایران»، در این مجموعه رویکردی جدید و متفاوت اتخاذ شده است. چالش اصلی این بود که دستگاه ماهور در موسیقی نواحی کمتر رایج است، لذا ملودی‌ها بر اساس خاطره جمعی اقوام و پژوهش‌های گسترده تنظیم و اشعار نیز توسط شاعران محلی با حفظ روح حماسی، بازنویسی شده‌اند.

وی گفت: طرحی با این وسعت، نیازمند بازدید میدانی گسترده و رایزنی در تمام استان‌ها بود. پشت این اثر صد‌ها نفر از نوازندگان، موسیقی‌دانان محلی، خوانندگان، آهنگسازان و شاعران توانا قرار داشتند که هرکدام نماینده اصالت یک منطقه بودند.

یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد هر کدام از این موسیقی‌ها شورانگیزی، حماسه آفرینی و حس آمیزی در موسیقی به زیبایی لحاظ شده است .هر کدام از این ملودی‌ها می تواند یک نوستالژیک خاطره‌ای برای آیندگان هم باشد و حتی گذشتگان درس و معنا‌های خوبی از این موسیقی ها می‌توانند بگیرند.

صفری افزود: در حال حاضر ۱۰ قسمت از این مجموعه که بر اساس جمعیت و جغرافیا ساخته شده، آماده پخش است. پخش این مجموعه از امروز از شبکه تهران آغاز می شود و قرار است در شبکه‌های ملی نیز تداوم یابد.

هدف نهایی، نمایش وفاق، همدلی و اتحاد سرزمین ایران تحت شعار «تکثر در عین وحدت و وحدت در عین تکثر» است. این کار‌ها همچنین ویژگی جهانی دارند و امید است که مسیر برای پرداختن بیشتر به اقوام ایرانی هموار شود و این اثر مبنایی برای طرح های ملی آینده باشد.