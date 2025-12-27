رئیس پلیس راه میانه – زنجان از کندی تردد در جاده قدیم میانه به هشترود به علت بارش برف و کولاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ مسلم عظیمی گفت: پس از بارش برف، لغزندگی سطح جاده و کاهش دید افقی، تردد در محور قدیم میانه – هشترود با کندی و دشواری همراه است.

وی افزود: در حال حاضر رفت و آمد در این محور صرفاً با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و رانندگان فاقد تجهیزات زمستانی از ادامه مسیر منع می‌شوند.

رئیس پلیس راه میانه – زنجان با تأکید بر لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: رانندگان از سفر‌های غیرضروری خودداری و پیش از حرکت از سالم بودن خودرو و همراه داشتن زنجیر چرخ، سوخت کافی و وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ عظیمی ادامه داد: مأموران پلیس راه به صورت مستمر در محور‌های مواصلاتی حضور دارند و به کنترل تردد و اعمال قانون برای خودرو‌های فاقد تجهیزات زمستانی اقدام می‌کنند.