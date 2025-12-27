پخش زنده
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای از راهاندازی رویداد ملی «بازارپردازی فرهنگی و بازیهای رایانهای» خبر داد و گفت: این رویداد برای اولین بار با هدف تبدیل آثار برجسته فرهنگی کشور، از جمله فیلمهای سینمایی، سریالها و کتابها به بازیهای رایانهای برگزار میشود.
محمدصادق افراسیابی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: خانوادهها با جهان داستانها زندگی میکنند. وقتی یک کاراکتر در فیلم یا سریال خلق میشود و سپس در قالب یک بازی رایانهای تداوم پیدا میکند، مخاطب فرصت برقراری ارتباطی طولانیمدت و عمیق با آن را پیدا میکند. این امر در حالی است که عمر یک فیلم سینمایی یا سریال محدود است، اما یک بازی رایانهای میتواند تا یک عمر با مخاطب همراه باشد.
وی با انتقاد از جای خالی شخصیتهای ایرانی در فضای بازیهای رایانهای، افزود: پیمایش مصرف بازیهای رایانهای در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد، از بین ده شخصیت (کاراکتر) محبوب گروههای سنی مختلف جامعه ما، تنها یک شخصیت ایرانی است. این نشاندهنده آن است که به موضوع بازارپردازی و تعمیم جهان داستانی آثارمان به سایر رسانهها، بهویژه بازی، توجه نکردهایم.
دبیر جشنواره بازارپردازی فرهنگی و بازیهای رایانهای گفت: غرب با استفاده از ابزار بازارپردازی، توانسته نگاه تمدنی خود را از طریق محصولات فرهنگی پیش ببرد و از نظر اقتصاد دیجیتال نیز به موفقیتهای بزرگی دست یابد. ما نیز با تمدن غنی اسلامی-ایرانی خود میتوانیم با بهرهگیری همزمان از فیلم، سریال، کتاب، اسباببازی و بازی، این ظرفیت عظیم را در سطح منطقه و جهان به نمایش بگذاریم.
افراسیابی ادامه داد: امسال برای اولین بار، رویداد بازارپردازی فرهنگی و بازیهای رایانهای توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای و با همکاری مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسات فعال در حوزه سینما و سریال و سکوهای دارای مجوز برگزار میشود.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: صاحبان آثار فرهنگی (سینمایی، سریال، کتاب، انیمیشن و اسباببازی) تا دهم دی ماه فرصت دارند محصولاتی را که قابلیت تبدیل به بازی رایانهای دارند، از طریق سامانه همگرا به نشانی (https://hamgara.ircg.ir/) معرفی کنند. پس از شناسایی آثار منتخب، فراخوانی جداگانه برای بازیسازان منتشر خواهد شد تا طرحهای تولید بازی خود را براساس این آثار ارائه دهند. در نهایت رویداد بزرگ صاحبان آثار اولیه و بازیسازان برای عقد قرارداد و شروع تولید برگزار خواهد شد.