با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، روند توسعه، نوسازی و تجهیز مراکز آزمایشگاهی علوم شناختی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور شتاب گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تقویت زیرساخت‌های علمی و پژوهشی و با توجه به جایگاه راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی به‌عنوان یکی از اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور، برنامه‌های گسترده‌ای برای ارتقای مراکز آزمایشگاهی این حوزه در حال اجراست.

دکتر عطااله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با بیان اینکه این اقدامات با هدف ارتقای توان پژوهشی و حمایت از تحقیقات میان‌رشته‌ای انجام می‌شود، گفت: بر اساس برنامه‌های ستاد، در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی علوم شناختی در سراسر کشور به تجهیزات شناختی ساخت داخل مجهز شده‌اند.

وی افزود: این تجهیزات شامل ابزار‌های تخصصی ثبت و تحلیل فعالیت‌های مغزی و شناختی، سیستم‌های نوار مغزی (EEG)، رهگیری چشمی، تحریک مغزی و سایر ابزار‌های اندازه‌گیری شناختی است که از دستاورد‌های پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به شمار می‌رود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با اشاره به نقش این تجهیزات در افزایش تعاملات علمی میان مراکز پژوهشی و بخش فناوری تصریح کرد: توسعه مراکز آزمایشگاهی علوم شناختی، امکان انجام پژوهش‌های دقیق‌تر، استانداردسازی مطالعات علمی و ارتقای کیفیت خروجی‌های پژوهشی را برای پژوهشگران و محققان فراهم کرده است.

پورعباسی همچنین با قدردانی از همکاری شبکه آزمایشگاهی کشور خاطرنشان کرد: همزمان با توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌ها، برنامه‌هایی برای توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش پژوهشگران و ارتقای مهارت‌های تخصصی کاربران تجهیزات آزمایشگاهی اجرا شده که نقش مهمی در بهره‌برداری مؤثر از این زیرساخت‌ها دارد.

وی در پایان گفت: گسترش و تقویت مراکز آزمایشگاهی علوم شناختی، بستر مناسبی برای توسعه فناوری‌های کاربردی، تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی و پاسخ به نیاز‌های جامعه در حوزه سلامت شناختی، آموزش و توان‌بخشی فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی و حل چالش‌های اجتماعی ایفا می‌کند.