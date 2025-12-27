

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با برگزاری مرحله نیمه نهایی و نهایی بانوان، تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری با عبور از سد تیم یلدا حیدری و سوگند ضمیر‌آزاد به فینال رسیدند و در بازی دوم سوگند اسدی و ملینا فدایی مقابل زوج نازنین انوری و نیکی ثابتی شکست خوردند تا تکلیف تیم‌های صعود کننده به فینال مشخص شود.

در فینال بخش دختران تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری با نتیجه ۲ بر یک مقابل تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی پیروز شدند تا عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

در ادامه این رقابت‌ها و در بخش مردان، مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در حال پیگیری است که در بازی نخست، تیم فرهان و شهریار اهرزاد به مصاف زوج نوید آبیاری و رسول آراوند رفتند و در دومین بازی این مرحله تیم مهدی بازگیر و علیرضا رضایی با تیم امیرعلی بنده نژاد و امیر علی جوینده دیدار می‌کنند تا تکلیف تیم‌های راه یافته به فینال مشخص شود.

هفته نخست مسابقات تنیس ساحلی BT۱۰ با حضور ۶۰ ورزشکار در قالب ۸ تیم بانوان و ۲۲ تیم در بخش آقایان امروز به پایان می‌رسد. سرداوری این رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش مردان و سمیرا قدسی در بخش بانوان، مدیریت رویداد را بر عهده دارند.

با پایان هفته نخست این مسابقات، هفته دوم رقابت‌های تنیس ساحلی BT۱۰ از فردا در جزیره کیش آغاز خواهد شد و با پایان این هفته، رویداد BT۵۰ با جایزه ۴ هزاردلاری از نهم تا یازدهم دی‌ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود.