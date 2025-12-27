پخش زنده
استاندار کرمان گفت: اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری، رقیب دستگاهها نیست، بلکه تکمیل کننده ظرفیت تصمیمسازی در استان و در کنار دستگاهها قرار دارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دوره جدید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمان؛ شروع بکار کرد واندیشکده حکمرانی تکمیل کننده ظرفیت تصمیمسازی در استان است و اندیشکده حکمرانی؛ پلی میان میدان اجرا و میز قانونگذاری است
.محمدعلی طالبی در نشست آغازبکار دوره جدید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمان با حضور نماینده ولیفقیه در استان و معاون مرکز پژوهشهای مجلس گفت کرمان میتواند آزمایشگاه حکمرانی باشد، چون از کشاورزی، معدن، صنعت، منایع طبیعی، کویر، امنیت، اتباع بیگانه، مسائل مختلف توسعه و غیره در حوزه قانونگذاری در این استان موضوع دارد
وی گفت در استان کرمان میتوان به راحتی اولویتهای نظام قانونگذاری را استخراج کرد امیدواریم با نگاه به اجماعسازی در استان و استفاده از تجارب، معضلات و مشکلات؛ اندیشکده بتواند کمک خوبی به اصلاح قانونگذاری داده و استان نیز نقش خود را در قانونگذاری ایفا کند