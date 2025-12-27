پخش زنده
هانیه رستمیان حکم خودش را به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هانیه رستمیان بانوی ورزشکار پرافتخار ساروی حکم گرفت.
اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک پس از برگزاری نخستین جلسه این کمیسیون، احکام خود را از محمود خسرویوفا، رییس کمیته ملی المپیک دریافت کردند.
هانیه رستمیان بانوی پرافتخار ساروی از رشته تیراندازی در انتخابات ۳۰ آذر ماه با رای ورزشکاران به عضویت کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در آمد.
دکتر مهدی علینژاد، دبیر کل کمیته و مهین فرهادیزاد نایب رئیس ملی المپیک نیز در این جلسه حضور داشتند.