ایران فردا با پرتاب سه ماهواره کاملاً بومی خود به مدار، گامی بلند در توسعه توانمندی‌های فضایی کشور برمی‌دارد؛ این عملیات نه تنها یک موفقیت فنی مجزا است، بلکه سنگ بنای شکل‌گیری منظومه‌های فضایی آینده ایران را پایه‌ریزی می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ایران در آستانه یک رویداد مهم فضایی قرار دارد؛ پرتاب همزمان سه ماهواره ملی که علاوه بر ارتقاء توانمندی‌های سنجشی و علمی کشور (از جمله دستیابی به تصویربرداری ۱۵ متری)، نقطه عطفی در تحقق برنامه بلندمدت ایجاد منظومه‌های فضایی بومی محسوب می‌شود.

این پرتاب نشان‌دهنده تداوم مسیر توسعه صنایع دانش‌بنیان و خودکفایی در حوزه فضا برای کشور است.