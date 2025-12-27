پخش زنده
امروز: -
تیم شهرداری تبریز قهرمان نخستین دوره مسابقات پیشکسوتان شهر در جام بلدیه تبریز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نخستین دوره مسابقات پیشکسوتان تبریز با شرکت چهار تیم تراکتور، شهرداری، منتخب تبریز و بازیکنان سابق ماشین سازی در قالب تیم شهید سلیمانی در تبریز برگزار شد.
در بازی پایانی این رقابتها شهرداری تبریز با برتری ۲_۰ برابر تیم شهید سلیمانی به قهرمانی دست یافت و تیمهای تراکتور و منتخب تبریز به صورت مشترک سوم شدند.
از این پس این مسابقات هر ساله با میزبانی باشگاه شهرداری تبریز برگزار خواهد شد.