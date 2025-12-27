به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نخستین دوره مسابقات پیشکسوتان تبریز با شرکت چهار تیم تراکتور، شهرداری، منتخب تبریز و بازیکنان سابق ماشین سازی در قالب تیم شهید سلیمانی در تبریز برگزار شد.

در بازی پایانی این رقابت‌ها شهرداری تبریز با برتری ۲_۰ برابر تیم شهید سلیمانی به قهرمانی دست یافت و تیم‌های تراکتور و منتخب تبریز به صورت مشترک سوم شدند.

از این پس این مسابقات هر ساله با میزبانی باشگاه شهرداری تبریز برگزار خواهد شد.