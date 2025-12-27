پخش زنده
ساختمان اصلی شهرداری بهشهر بهزودی از عمارت تاریخی پارک ملت خارج و به ساختمان جدید در منطقه چیتسازی منتقل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از سالها انتظار، آرزوی دیرینه مردم بهشهر برای آزادسازی عمارت تاریخی پارک ملت و تبدیل آن به موزه، در آستانه تحقق قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر و تصمیم مدیریت شهری، ساختمان اصلی شهرداری بهشهر بهزودی از عمارت تاریخی واقع در پارک ملت خارج و به ساختمان جدیدالاحداث در منطقه چیتسازی منتقل خواهد شد.
این جابهجایی، زمینه را برای احیا، مرمت و تغییر کاربری عمارت تاریخی پارک ملت به موزه شهر فراهم میکند؛ بنایی ارزشمند که سالها بهعنوان ساختمان مرکزی شهرداری مورد استفاده قرار داشت و یکی از نمادهای مهم تاریخی و معماری بهشهر به شمار میرود.
با اجرای این طرح، پارک ملت در آیندهای نزدیک علاوه بر حفظ کارکرد فضای سبز عمومی، به یک قطب فرهنگی و تاریخی با کاربری موزه تبدیل خواهد شد؛ اقدامی که در راستای صیانت از میراث فرهنگی شهر و توسعه فضاهای عمومی برای شهروندان و گردشگران ارزیابی میشود.
ساختمان جدید شهرداری بهشهر در منطقه چیتسازی، با امکانات مناسب و فضای اداری استاندارد طراحی شده است تا ضمن بهبود فرآیندهای اداری، خدماترسانی مطلوبتری به شهروندان ارائه شود.