با تشدید بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان پیرانشهر در ماه گذشته ۱۳۸ مورد بازرسی از این واحدها انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف و شبکه بهداشت و درمان ماه گذشته بصورت گشت مشترک ۱۳۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام دادند که از این تعداد ۲۸ مورد تخلف شناسایی و سه واحد هم پلمب شدند.
رئیس اداره صمت شهرستان پیرانشهر گفت: این بازرسیها از واحدهای شیرینی و آجیل فروشی و میوه و فروشگاه زنجیرهای صورت گرفته که درج نکردن قیمت و رعایت نکردن دستورالعمل بهداشتی و گرانفروشی علت این تخلفات بوده است.
وی افزود: در این بازرسیها تعداد سه واحد متخلف شیرینی سرا و فست فود به دلیل رعایت نکردن دستورالعملها پلمب شدند.