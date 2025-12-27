پخش زنده
ستاد مدیریت محله محور استان البرز مصوب کرد که طرح پزشک خانواده در محلات هدف استان اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، در طرح پزشک خانواده، همۀ شهروندان ساکن در محلاتِ هدف از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب خانواده بهرهمند میشوند.
در این طرح، هر فرد یا خانواده به یک پزشک مشخص متصل میشود و تمام نیازهای پزشکی و مراقبتی آنها توسط این پزشک پیگیری میشود. این ارتباط مستمر باعث میشود که پزشک خانواده شناخت کاملی از سابقه پزشکی، سبک زندگی، بیماریهای مزمن و شرایط محیطی بیمار داشته باشد.