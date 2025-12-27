به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، در طرح پزشک خانواده، همۀ شهروندان ساکن در محلاتِ هدف از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب خانواده بهره‌مند می‌شوند.

در این طرح، هر فرد یا خانواده به یک پزشک مشخص متصل می‌شود و تمام نیاز‌های پزشکی و مراقبتی آنها توسط این پزشک پیگیری می‌شود. این ارتباط مستمر باعث می‌شود که پزشک خانواده شناخت کاملی از سابقه پزشکی، سبک زندگی، بیماری‌های مزمن و شرایط محیطی بیمار داشته باشد.