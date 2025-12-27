به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر گروه جهادی پزشکی مستضعفین خوزستان گفت: در راستای اقدامات جهادی و محرومیت زدایی، طرح درمان رایگان بیماران مددجو در منطقه کم برخوردار مدرس اهواز اجرا شد.

خنافره با اشاره به اینکه در این اردوی جهادی، پزشکان در تخصص‌های مختلف از جمله دندانپزشکی، بیناسنجی، زنان و زایمان و مامایی حضور داشتند، ادامه داد: بیش از ۷۰۰ بیمار مددجو به صورت رایگان توسط پزشکان ویزیت شدند و خدمات دارویی و پزشکی نیز دریافت کردند.