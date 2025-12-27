به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین گرامیداشت هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران برتر با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان در دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار و پژوهشگران برتر از میان اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان معرفی و تجلیل شدند.

در این مراسم حمیدرضا عمرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی با تأکید بر جایگاه راهبردی پژوهش در ارتقای نظام سلامت، پژوهش و پژوهشگری را زیربنای توسعه علمی، تصمیم‌سازی دقیق و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی عنوان کرد و گفت : جهت‌گیری اصلی پژوهش‌ها در این دانشکده، پاسخگویی علمی به نیاز‌های سلامت‌محور منطقه و حل مسائل واقعی جامعه است.

وی با اشاره به ظرفیت علمی بالای اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی خوی افزود: طی یک سال اخیر، تولیدات علمی شامل مقالات پژوهشی، انتشار کتاب‌های تخصصی و فعالیت‌های تحقیقاتی هدفمند در این دانشکده رشد قابل توجهی داشته و حمایت از پژوهشگران به عنوان یک رویکرد مستمر دنبال می‌شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، پیوند میان آموزش، پژوهش و خدمات درمانی را از ارکان اصلی پیشرفت علمی برشمرد و بر لزوم تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، حمایت از ایده‌های نو، توسعه پژوهش‌های کاربردی و تشویق پژوهشگران جوان تأکید کرد.

همچنین در حاشیه این آیین، از نشریه علمی انگلیسی‌زبان دانشکده و کتاب‌هایی که طی یک سال اخیر توسط اعضای هیئت علمی منتشر شده بود، رونمایی شد که این اقدام در راستای تقویت جایگاه علمی و بین‌المللی دانشکده علوم پزشکی خوی ارزیابی می‌شود.

این آیین با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، قدردانی از تلاش‌های علمی و ایجاد انگیزه در میان پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد.