اولین عمل جراحی تعویض کامل مفصل شانه بر روی یک آقای ۶۳ ساله زنجانی با موفقیت در بیمارستان ارتش انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دکتر سید نیما معصومی، متخصص و جراح ارتوپد، با اعلام خبر موفقیت این عمل جراحی، گفت: تعویض کامل مفصل شانه یک راهکار مؤثر برای کاهش دردهای شدید و بهبود دامنه حرکتی مفصل در بیماران مبتلا به آرتروز پیشرفته و تخریب شدید مفصل است.
وی افزود: پیش از این، این جراحی تخصصی در برخی از بیمارستانهای استان نیز انجام میشد، اما با تجهیز و بهرهبرداری از ظرفیت بیمارستان ارتش، دسترسی بیماران به این خدمات درمانی حیاتی تسهیل شده و نیاز به سفر به تهران برای انجام این عمل از بین خواهد رفت.
معصومی گفت:که این عمل جراحی پیچیده، که نقش مستقیمی در ارتقاء کیفیت زندگی بیمار دارد، در بیمارستان ارتش زنجان و تحت بیهوشی عمومی به مدت دو ساعت به طول انجامید و وضعیت عمومی بیمار پس از عمل کاملاً رضایتبخش گزارش شده است.
این جراحی موفقیتآمیز، نشاندهنده توانمندی کادر درمان استان زنجان در انجام مداخلات پیچیده ارتوپدی و افزایش سطح خدمات درمانی منطقهای است.