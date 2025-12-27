رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دماوند از دستگیری عاملان شکار غیرمجاز سه رأس قوچ و میش وحشی در منطقه شکارممنوع کوه سفید خبر داد و اعلام کرد خسارت واردشده به حیات‌وحش این منطقه حدود ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی میرزاکریمی در تشریح این خبر بیان داشت: محیط ‌بانان این اداره حین گشت و کنترل ارتفاعات محدوده هورینه‌ کوه قوچ در منطقه شکارممنوع کوه سفید، متوجه حضور شکارچیان غیرمجاز شدند که اقدام به شکار یک رأس قوچ و دو رأس میش وحشی کرده بودند.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت بلافاصله وارد عمل شده و در این عملیات، یک نفر از شکارچیان به همراه بخشی از لاشه سه رأس قوچ و میش وحشی و ادوات شکار دستگیر شد و یک متهم دیگر نیز از محل متواری شد که هویت وی شناسایی و با دستور مقام قضایی، خودروی نامبرده توقیف و دستور جلب وی صادر شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط ‌زیست شهرستان دماوند با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان، تصریح کرد: پرونده این تخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده و درخواست اعمال اشد مجازات برای متخلفان ارائه شده است.

میرزاکریمی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای ‌عالی حفاظت محیط ‌زیست، میزان ضرر و زیان ناشی از شکار غیرمجاز یک رأس قوچ و دو رأس میش وحشی در مجموع حدود ۷ میلیارد ریال تعیین شده است که علاوه بر مجازات کیفری، متخلفان موظف به جبران این خسارت زیست ‌محیطی خواهند بود.