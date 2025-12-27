پخش زنده
طرح ملی سبا، با امضای تفاهمنامه سهجانبه در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شرکت توزیع برق استان اصفهان اعلام کرد: طرح ملی سبا (سفیران بهینهسازی انرژی) با هدف آموزش مدیریت مصرف انرژی در جامعه و خانوادهها، با امضای تفاهمنامه سهجانبه میان مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، فرمانده سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان آغاز شد.
سرهنگ احسان الله رضاپور، فرمانده سازمان بسیج ادارات به نقش مهم بسیج در فرهنگسازی مصرف بهینه برق اشاره کرد وگفت: بسیج میتواند با استفاده از ظرفیتهای خود، آگاهی مردم را در خصوص مصرف بهینه انرژی افزایش دهد.
مریم فاتحی زاده، مدیرکل امور بانوان استانداری هم تأکید کرد: دفتر امور بانوان و خانواده با این طرح همکاری کرده و فرمانداریها و ادارههای استان را به اجرای آن ترغیب میکند.
محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان هم گفت: این طرح با ارائه نقش کلیدی در کاهش مصرف برق و بهبود مدیریت انرژی در استان و به اهداف توسعه پایدار در صنعت برق کمک میکند.
طرح سبا به دنبال ارتقاء آگاهی جامعه و کاهش مصرف انرژی در خانوارهاست و در راستای مدیریت بهینه منابع انرژی در استان به اجرا درمیآید.