به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در نشست کمیته پایش تصویری استان گفت: کهگیلویه و بویر احمد جزء سه استان برتر امن کشور است. شاهرخ کناری افزود: از مجوع ۲۳ شاخص جرمزا در کهگیلویه و بویراحمد این استان در ۲۱ شاخص کاهش ۲۰ تا ۸۴ درصدی داشته است کناری اضافه کرد: براساس مصوبه شورای تامین استان برای ارتقای امنیت و پیشگیری از وقوع جرم ۲۳۰ نقطه در شهرهای استان باید به سامانه پایش تصویری مجهز شود. مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان هم در این نشست از راه اندازی ۴۴ سامانه پایش تصوریری تا یکسال آینده در جادههای استان خبر داد. و گفت: تاکنون ۳۹ سامانه کنترل تردد و پاییش تصویری در راههای کهگیلویه و بویراحمد نصب شده است. پیمانجو افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۷۹ هزار مورد تخلف رانندگی در جادههای استان بوسیله این سامانههای تصویری ثبت شده است. در این نشست مقرر شد دستگاههای متولی یک هفته مهلت مکان نصب ۲۵۰ سامانه پایش تصویری در شهرهای استان مشخص کرده و مقدمات کار از جمله احداث زیرساختهای مخابراتی نیز فراهم کنند.