مراسم یادبود عالم عامل و معلم اخلاق، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی در سرخه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام مهدوی نژاد سخنران این مراسم با بیان اینکه علما مرزبانان فرهنگی جامعه هستند ، آیت‌الله شاهچراغی را نمونه بارزی از یک چهره خدوم با ایمانی راسخ معرفی کرد که از ابتدای انقلاب تاکنون در تمامی صحنه‌ها ثابت‌قدم والگوی اخلاق برای مردم بوده است .

وی افزود : مجاهد فقید آیت‌الله شاهچراغی سیاستمداری بصیر و آگاه بود که در برابر فتنه‌ها، همچون سدی استوار ایستادگی کرد.

وی پایبندی به اصول اخلاقی در زمینه مدیریتی، پیشگامی در تربیت نیروهای خدوم و حضور فعال در جبهه‌های جنگ را از دیگر خصوصیات بارز آیت الله سید محمد شاهچراغی برشمرد.