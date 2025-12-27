کشاورزان می‌توانند با مراجعه به سامانه فضایش و ثبت زمین‌های خود، از تصاویر ماهواره‌ای جمهوری اسلامی ایران برای پایش اراضی و سلامت محصولات خود استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پویش ملی «پیام امید ما از فضا» آغاز شد.

شما می‌توانید با مراجعه به تارنمای spaceomid.com، پیام‌های خود را برای ارسال از «فضا به سراسر دنیا» از طریق ماهواره کوثر ثبت کنید.

کوثر به آسمان خواهد رفت و پیام‌هایی را که شما ثبت کرده‌اید، همراه خود حمل می‌کند؛ پیامی که در دل فضا جاودانه می‌شود.

امروزه کاربرد‌های حوزه فضا در زندگی مردم و کشاورزی جریان دارد.

کشاورزان می‌توانند با مراجعه به سامانه فضایش به نشانی fazayesh.spaceomid.com و ثبت زمین‌های خود، از تصاویر ماهواره‌ای برای پایش اراضی و سلامت محصولات خود استفاده کنند.