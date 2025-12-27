پخش زنده
با هدف مقابله با تگرگ وکاهش خسارت این پدیده آسمانی در اراضی وباغهای شهرستان مشگین شهر چهار دستگاه سامانه تگرگ زدایی به سامانه های موجود این شهرستان اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگینشهر گفت: حفاظت از سرمایه و زحمات کشاورزان و باغداران، یکی از اهداف اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است و راهاندازی سامانه تگرگ زدایی، گامی مؤثر در جهت تحقق این هدف و کاهش ریسک تولید در منطقه محسوب میشود.
بیژن محمودی در توضیح عملکرد سامانه افزود: این سیستم با ایجاد امواج صوتی و تنظیم میدان الکتریکی در ابرهای تگرگزا، از تشکیل بلورهای یخ بزرگ جلوگیری کرده و تگرگهای مخرب را به بارشهای بیآسیب یا باران تبدیل میکند. این فناوری میتواند نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش امنیت اقتصادی کشاورزان ایفا کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگینشهر تصریح کرد: توسعه چنین سیستمهایی در دیگر مناطق آسیبپذیر استان اردبیل نیز در دستور کار قرار دارد.
بابک رضازاده، نماینده مردم مشگینشهر در مجلس نیز با تقدیر از راهاندازی سامانه ضد تگرگ، بر اهمیت حمایت از بخش کشاورزی بهعنوان رکن اصلی اقتصاد منطقه تأکید کرد.
وی تصریح کرد: صنعت کشاورزی و باغداری، پایه معیشت بسیاری از خانوادهها در مشگینشهر است و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین نهتنها خسارات طبیعی را کاهش میدهد، بلکه آرامش خاطر کشاورزان را افزایش داده و به بهرهوری و پایداری تولید منجر خواهد شد.
نماینده مردم مشگینشهر با اشاره به مسئولیت نمایندگان در پیگیری امور زیرساختی گفت: در سطح مجلس و استان، پیگیر تخصیص اعتبارات بیشتر برای گسترش پوشش این سامانه در دیگر باغات و مزارع آسیبپذیر شهرستان و مناطق مشابه خواهیم بود و این اقدام میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
وی همکاری بین نهادهای محلی و ملی را کلید موفقیت چنین پروژههایی خواند و از تلاشهای جهاد کشاورزی شهرستان تقدیر کرد.