در هفته نهم لیگ برتر فوتسال بانوان تیم پالایش نفت آبادان به مصاف مس رفسنجان میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هفته نهم لیگ برتر فوتسال زنان با برگزاری دیدارهای حساس فردا یکشنبه ۷ دی ماه آغاز میشود.
در یکی از بازیهای مهم هفته، پالایش نفت آبادان در خانه میزبان مس رفسنجان است. آبادانیها پس از شکست هفته گذشته مقابل فولاد هرمزگان، بیش از هر زمان دیگری به سه امتیاز نیاز دارند تا فاصله خود با صدر جدول افزایش نیابد.
تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان هم اکنون با ۱۵ امتیاز در مکان پنجم و تیم مس رفسنجان با ۷ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر قرار دارند.