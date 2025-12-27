معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد: ایمن سازی و رعایت مباحث فنی، مهمترین راهکار استان در برابر زلزله و مخاطرات طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مدیرکل و کارکنان اداره‌کل مدیریت بحران استان یزد با سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، به مناسبت «هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در این نشست با قدردانی از عملکرد مجموعه مدیریت بحران استان و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، اظهار داشت: خوشبختانه در پی بارش‌های اخیر، استان یزد بدون وقوع حادثه مدیریت شد که این موضوع نشان‌دهنده آمادگی مناسب و هماهنگی مطلوب دستگاه‌های اجرایی است.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری در مدیریت بحران افزود: خسارتی که وارد نشود، خود معادل میلیارد‌ها تومان جبران خسارت و اعتبار برای استان است و این مهم تنها با هماهنگی، برنامه‌ریزی، آمادگی و اقدام به‌موقع محقق می‌شود.

طلائی‌مقدم همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، بر تداوم آموزش، آمادگی و هماهنگی بین دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی در ادامه به موضوع آلودگی هوا نیز اشاره کرد و گفت: استان یزد نسبت به این مسئله حساس و متأثر است و مباحث زیست‌محیطی به‌ویژه در دشت یزد–اردکان نیازمند توجه ویژه و اقدامات کارشناسی است که این مهم همواره و موکد توسط استاندار محترم تذکر داده شده و در برنامه یزدپایدار هم مفصل به آن پرداخته شده است.

در پایان این نشست، مسائل داخلی در مجموعه مدیریت بحران استان مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت ساختار‌ها و ارتقای توان اجرایی این مجموعه تأکید شد.