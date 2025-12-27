به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد : امام جمعه مارگون با اشاره به جایگاه تاریخی و راهبردی روز ۹ دی، این روز را نماد بصیرت، هوشیاری و تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری دانست.

حجت‌الاسلام رحم اله خواجه‌پور در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مارگون اظهار کرد: مردم ایران اسلامی همواره در طول انقلاب و در تمامی مقاطع حساس، با حضور آگاهانه و به‌موقع خود در صحنه، نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند و حماسه ۹ دی یکی از بارزترین جلوه‌های این حضور هوشمندانه است.

وی با بیان اینکه حضور مردم در ۹ دی، فتنه‌گری عده‌ای فتنه‌گر را خنثی کرد، افزود: این حضور گسترده مردمی، بصیرت را به جامعه تزریق کرد و بار دیگر نشان داد که ملت ایران در دفاع از اصول انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و ارزش‌های دینی، ثابت‌قدم و هوشیار است.

علی باغبان مطلق، فرماندار شهرستان مارگون نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت روز ۹ دی، این روز را روز میثاق امت اسلام با امام و رهبری دانست و گفت: رهنمود‌های مقام معظم رهبری و بصیرت‌افزایی ایشان، به‌ویژه آن جمله معروف حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که فرمودند 'این عمار' باعث شد که مردم در روز ۹ دی به خیابان‌ها بیایند، عملیات روانی دشمن را خنثی کنند و انقلاب دومی را در تاریخ جمهوری اسلامی رقم بزنند. ".

وی افزود: ۹ دی روزی بود که مردم با بصیرت و وفاداری به امام و انقلاب، دشمنان داخلی و خارجی را به چالش کشیدند و از تمامیت انقلاب اسلامی دفاع کردند.

ایشان همچنین افزود: آنچه در ۹ دی رخ داد، تجلی وحدت و اراده مردم در برابر فتنه‌ها و تهدیدات مختلف بود که به همت مردم ولایتمدار ایران، حرکت‌های ضدانقلاب و دشمنان به شکست انجامید.

در این جلسه، مصوبات مهمی نیز اتخاذ شد که در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ۹ دی در شهرستان مارگون بود. از جمله مصوبات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دعوت از همه مردم و اقشار جامعه برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم‌الله ۹ دی و مشارکت در مراسم‌های این روز بزرگ.

حضور همه کارکنان ادارات در آماده‌سازی و همکاری برای برگزاری مراسم ۹ دی، به‌ویژه در زمینه‌های اجرایی، خدماتی و اطلاع‌رسانی.

نصب بنر‌هایی با مضمون ۹ دی در سطح شهر و نقاط پر تردد، به منظور آگاهی‌رسانی و دعوت از عموم مردم به حضور در راهپیمایی.

شروع راهپیمایی از گلزار شهید افتاده به سمت مصلی امام رضا (ع)، رأس ساعت ۹ صبح، به‌منظور برگزاری مراسم راهپیمایی با شکوه.

برپایی ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی در سطح شهر برای توضیح و تشریح اهداف و دستاورد‌های ۹ دی، به‌ویژه برای نسل جوان و نوجوان.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه در مصلی امام رضا (ع) بعد از پایان مراسم راهپیمایی، نظیر سخنرانی‌ها، اجرای گروه‌های هنری و پخش فیلم‌های مستند از حماسه ۹ دی

ایجاد فضایی مناسب برای خانواده‌ها و حضور کودکان در برنامه‌های ۹ دی، به‌ویژه با برپایی غرفه‌های فرهنگی، بازی‌های جمعی و نمایش‌های ویژه.

همکاری با رسانه‌ها برای پوشش گسترده خبری و تلویزیونی از راهپیمایی ۹ دی، از جمله شبکه‌های استانی و رسانه‌های محلی به منظور نمایش حماسه مردم مارگون.

استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی به جوانان و اقشار مختلف، به‌ویژه از طریق ایجاد هشتگ‌های مرتبط با ۹ دی در شبکه‌های اجتماعی و تشویق مردم به مشارکت.

تشکیل کمیته‌های مختلف اجرایی به‌منظور نظارت بر روند برگزاری مراسم‌ها، تأمین امنیت، خدمات پزشکی و رفاهی، و حل مشکلات احتمالی در مسیر راهپیمایی.

در پایان، اعضای جلسه بر لزوم انسجام و هم‌افزایی بیشتر میان تمامی ارگان‌ها و مردم تأکید کردند و بر ضرورت حضور فعال جوانان در مراسم‌های ۹ دی به‌ویژه از طریق استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و رسانه‌ای تأکید نمودند