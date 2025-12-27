پخش زنده
امروز: -
ریکاردو ساپینتو گفت: ما باید اتفاقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ را فراموش کنیم و تمرکزمان باید روی گل گهر باشد و تنها به سه امتیاز فکر میکنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر اظهار داشت: گل گهر یکی از ۵ تیم برتر لیگ برتر است و بازیکنان خوبی در اختیار دارد و امتیازهای زیادی را کسب کرده است. فردا بازی سختی را پیش رو دارم و سه امتیاز این بازی به ما کمک میکند تا به صدر جدول نزدیک شویم. ما باید اتفاقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ را فراموش کنیم و تمرکزمان ما باید روی گل گهر باشد و تنها به سه امتیاز فکر میکنیم.
او ادامه داد: امیدوارم که کیفیت زمین خوب باشد ما در دیدار آسیایی خود در یک زمین خوب بازی کردیم و موفق هم بودیم. قرار بود بازی در مشهد و با حضور گسترده هواداران برگزار شود، اما گفتند این امکان وجود ندارد ما نیاز به یک زمین مناسب و اختصاصی داریم و امیدوارم مسئولان باشگاه روی این موضوع تمرکز کنند.
ساپینتو افزود: همیشه فشار روی سرمربی استقلال وجود دارد. من به همه بازیکنان اطمینان دارم و روی همه آنها حساب کردهام، موفقیت تیم برام مهم است و هر زمان که لازم باشد از بازیکن مدنظرمان در ترکیب استفاده خواهیم کرد.
سرمربی استقلال عنوان کرد: برای همه بازیکنان در تمرینات و بازیها آرزوی موفقیت دارم و همه نفرات با تمرکز بالا در دیدار فردا به میدان خواهند رفت. استقلالی که من میخواهم در بازی گذشته مقابل المحرق از خودمان به نمایش گذاشتیم.
ساپینتو افزود: امیدوارم مشکل پنجره بسته استقلال حل شود. هر باشگاه متناسب با بودجهای که در نظر دارد هزینه خواهد کرد من هنوز به طور دقیق نمیدانم که پنجره زمستانی باز خواهد شد یا خیر، اما با هم فکری با مدیریت باشگاه تصمیم گیری میکنیم ما یک تیم هستیم و برای موفقیت استقلال گام بر میداریم. اگر پنجره نقل و انتقالاتی باز نشود به ما ضربه خواهد خورد.