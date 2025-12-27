آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در استان کردستان رو به افزایش است و زنگ خطر کاهش سن مصرف کنندگان و گرایش زنان و دانش‌آموزان به مصرف مواد مخدر به صدا در آمده‌است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اعتیاد به مواد مخدر، بلای خانمان‌سوزی‌است که سوداگران مرگ با شعارهایی همچون وسیله‌ای برای کاهش وزن، افزایش میل جنسی و شایعه خواص شادی‌بخش آن، افراد را به دام می اندازند و این افراد، زمانی به خود می‌آیند که در این منجلاب غرق شده‌اند.

در همین رابطه در بخش خبری صبحدم امروز برای بررسی آمار معتادان، مهم‌ترین برنامه‌های شورای مبارزه با مواد مخدر کردستان برای آگاه‌سازی و پیشگیری از اعتیاد، کمک به درمان و همچنین ساماندهی معتادان متجاهر با محمدپناه دبیر شورای مبارزه با مواد مخدراستان کردستان ارتباط تلفنی برقرار شد.