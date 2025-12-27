پخش زنده
مراسم رونمایی از فراخوان دو برنامه ملی تولید «واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از فراخوان دو برنامه ملی تولید «واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» با حضور دکتر اصغر نورالهزاده رئیس صندوق، دکتر رضا قربانی معاون نوآوری و توسعه فناوری و دکتر مجتبی زارع مهرجردی معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیستفناوری سلامت و فناوریهای پزشکی معاونت علمی، دکتر امیرحسین جمشیدی رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر ابوصابر کارشناس حوزه واکسن سازمان غذا و دارو و جمعی از اصحاب رسانه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق برگزار شد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم ضمن تقدیر از همکاری و حمایتهای معاونت علمی، وزارت بهداشت و سازمان برنامهوبودجه در مسیر اجرای این برنامه گفت: یکی از اهداف برگزاری آیین رونمایی از فراخوان این دو برنامه ملی، آگاهی مردم از اجرای پروژههای راهبردی در کشور و حمایتهایی است که در این مسیر صورت میگیرد. حمایتهای خوبی در این مسیر انجام شده است و امیدواریم با مشارکت شرکتهای دانشبنیان توانمند، شاهد توسعه فناوریها در حوزه سلامت و درمان کشور باشیم و علاوه بر بهرهمندی عموم مردم جامعه، شاهد ارتقای امنیت سلامت در کشور باشیم.
نورالهزاده افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی از سال گذشته، حمایت از برنامههای راهبردی در حوزه سلامت را با انتشار فراخوان مشارکت در برنامه ملی تولید پلاسما و انسولین آغاز کرد. در گام مهم دیگری در مسیر حمایت از پروژههای راهبردی، امروز فراخوان مشارکت در دو برنامه ملی تولید «واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» منتشر میشود. این برنامه با همکاری و حمایت مشترک معاونت علمی، وزارت بهداشت و سازمان برنامهوبودجه اجرایی میشود.
وی خاطرنشان کرد: تولید داخلی «واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» علاوه بر ارتقای سلامت مردم، نقش موثری در تامین نیازهای نظام سلامت، تضمین امنیت سلامت کشور، کاهش قیمت تمامشده و ارزبری ایفا کرده و بار مالی نظام سلامت کشور را کاهش خواهد داد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: میزان ارزبری واردات دو واکسن بالغ بر ۲۵ میلیون دلار و واردات تجهیزات پزشکی حدود ۷۵ میلون دلار است و تولید این محصولات در داخل، سالانه از خروج ۱۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری میکند.
نورالهزاده افزود: بودجه تخصیصداده شده به دو برنامه ملی تولید «واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» ۱ همت (یک هزار میلیارد تومان) است.
وی تصریح کرد: شرکتهای دانشبنیان به دانش فنی تولید این اقلام راهبردی در حوزه سلامت دست یافتهاند و امیدواریم با سرمایهگذاری مشترک بتوانیم در آینده نزدیک این محصولات را در مقیاس مورد نیاز کشور تولید کنیم. دانش فنی دانشبنیانها با همراهی سرمایهگذاران به محصول تبدیل شده و وارد بازار خواهد شد. از امروز این فراخوان به صورت رسمی منتشر میشود و شرکتهای توانمند در این حوزه ۲۰ روز فرصت دارند درخواستهای خود را از طریق سایت صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت کنند. با همکاری صندوق نوآوری، معاونت علمی و وزارت بهداشت، درخواست ثبتشده مورد ارزیابی قرار گرفته و شرکتهای برتر در این حوزه انتخاب خواهند شد.
افزایش تابآوری حوزه سلامت با اجرای دو برنامه ملی تولید «واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی»
دبیر ستاد زیستفناوری سلامت و فناوریهای پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز در این مراسم گفت: معاونت علمی تجربه بسیار موفقی را با صندوق نوآوری در حوزه انتشار فراخوان مشارکت در تولید پلاسما و انسولین داشت. در ادامه پیگیری موضوعات مرتبط با افزایش تابآوری در حوزه سلامت، فراخوان این دو برنامه ملی منتشر میشود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ملی واکسیناسیون ایران نسبت به برنامه ملی واکسیناسیون کشورهای پیشرفته کمی عقبتر است و یکی از نیازهای این بخش، تولید دو واکسن پنوموکوک و مننگوکوک است که ارزبری بالایی به خود اختصاص داده و تولید آنها در انحصار چند شرکت خارجی است.
قانعی افزود: با انتشار این فراخوان و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان توانمند برای تولید داخلی این دو واکسن، قیمت تمامشده واکسنها (نسبت به نمونههای خارجی) کاهش پیدا کرده و به تبع آن، هزینه سلامت در کشور نیز کاهش مییابد. این اقدام، علاوه بر به ارمغان آوردن سلامت برای مردم جامعه، فرصت حضور دانشبنیانها در بازار را فراهم کرده و گام مهمی در کاهش ارزبری در این حوزه محسوب میشود.
وی با اشاره به ارزبری بالای حوزه تجهیزات پزشکی گفت: در حوزه واردات تجهیزات پزشکی نیز شاهد ارزبری بسیار بالایی هستیم. یکی از اقلام بسیار راهبردی در این حوزه، تجهیزات مرتبط با بیماریهای قلبوعروق است. بعد از تصادفات، بیماریهای قلب و عروق دومین عامل مرگومیر محسوب میشوند و با استفاده از فناوریهای نوین، بسیاری از این آمار قابل کاهش است.
دبیر ستاد زیستفناوری سلامت و فناوریهای پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تصریح کرد: تمامی شرکتهای توانمند در حوزه تولید این اقلام راهبردی حوزه سلامت فرصت دارند درخواستهای خود را برای مشارکت در دو برنامه ملی تولید «واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» ثبت کنند. انتظار داریم ظرفیت تولید داخلی این برنامهها در مدت دو سال تقریبا به مقیاس مورد نیاز کشور برسد.
برنامه ملی «واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» از اولویتهای وزارت بهداشت
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در این مراسم گفت: طبق قانون، دستگاهها و نهادها باید اولویتهای تولید فرآوردههای مورد نیاز خود را به معاونت علمی اعلام کنند و براساس سیاستهایی که دنبال میکنیم، فهرستی برای معاونت ارسال شد.
جمشیدی افزود: این فهرست پیرو جلسههای برگزارشده با معاونتهای وزارت بهداشت و همچنین براساس قابل دستیابی بودن و امکان ساخت آنها در کشور، کمک به حل مسائل مهم در کشور (حوزه سلامت)، وجود زیرساخت مناسب برای تولید در کشور، انتخاب شدند. فراخوان دو برنامهای که امروز منتشر شدند، جزو اولویتهای وزارت بهداشت محسوب میشوند.
وی تصریح کرد: از صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی برای همراهی در این مسیر تشکر میکنم. اطلاعرسانی به موقع و دقیقی انجام شده است تا شرکتهای توانمند در این حوزه بتوانند درخواستهای خود را برای مشارکت در برنامه ملی تولید «واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» ثبت کنند.