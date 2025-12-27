به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین پایگاه نهضت سوادآموزی شهرستان تنکابن با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان مازندران در دبستان شهید بهادری زنگشامحله فعالیت خود را آغاز کرد.

این پایگاه با شعار «سوادآموزی بر مدار تحول» راه‌اندازی شده و هدف آن، ارتقای کیفیت آموزش، توسعه مهارت‌های زندگی و افزایش سطح آگاهی سوادآموزان در کنار آموزش پایه خواندن و نوشتن است.

ناهید فضلی معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران در آیین افتتاح این پایگاه ضمن تبریک هفته سوادآموزی به مردم استان، گفت: امسال ۴۷ پایگاه سوادآموزی در سطح مازندران فعال شده که دو پایگاه آن در شهرستان تنکابن مستقر است.

وی با اشاره به شعار سال سوادآموزی افزود: یکی از مهم‌ترین تحولات امسال، بازگشت سوادآموزی به مدارس است؛ به این معنا که ثبت‌نام سوادآموزان از طریق مدارس انجام می‌شود و مدیر مدرسه به‌عنوان مسئول پایگاه، بر روند آموزش و امتحانات نظارت خواهد داشت.

معاون سوادآموزی استان مازندران توجه ویژه به کیفیت آموزش را از اولویت‌های این طرح دانست و اظهار کرد: در پایگاه‌های سوادآموزی، علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن، مهارت‌های زندگی، نماز، قرآن، سواد فناوری (ICDL) و سایر مهارت‌های مورد نیاز نیز آموزش داده می‌شود.

فضلی با اشاره به سهمیه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال ۷۲۶ نفر در استان تحت پوشش آموزش‌های سوادآموزی قرار خواهند گرفت و تلاش ما ارائه آموزش‌های باکیفیت به همه سوادآموزان است.

وی همچنین از اجرای طرح «روستاهای باسواد» خبر داد و تأکید کرد: هدف نهضت سوادآموزی تنها آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه ایجاد روستاهایی اهل مطالعه، دارای فعالیت‌های فرهنگی و برخوردار از کیفیت زندگی بالاتر است.

معاون سوادآموزی استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: سوادآموزانی که مراحل اولیه را با موفقیت طی می‌کنند، می‌توانند در دوره‌های ICDL شرکت کرده و مهارت‌های فناوری را نیز فرا بگیرند.