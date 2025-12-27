به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اشنویه گفت: در کنار استفاده از ظرفیت هفت مرزفعال استان، تلاش برای فعال‌سازی مرزکیله شین شهرستان اشنویه با هدف حمایت از مردم مرزنشین و توسعه منطقه‌ای در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

ارسلان شکری، با اشاره به نگاه توسعه‌گرایانه استاندار نسبت به مرز‌ها افزود: نگاه نوسازی و توسعه باید جامع، هدفمند و اقتصادی باشد و این رویکرد در تمامی بخش‌ها نهادینه شود.

شکری اظهارکرد: مرز‌ها از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و فرصت‌های طلایی استان به شمار می‌روند و باید از این توان بالقوه برای توسعه همه‌جانبه آذربایجان‌غربی بهره گرفت.

وی، با بیان اینکه درحال حاضر هفت مرز فعال در استان وجود دارد، گفت: تلاش می‌کنیم مرز کیله شین نیز در آینده نزدیک با هدف حمایت از مردم مرزنشین و توسعه منطقه فعال شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: تمامی امکانات و توان این اداره‌کل برای توسعه و ارتقای گذرگاه‌های مرزی استان به‌کار گرفته شده و نگاه توسعه‌محور نسبت به همه مرز‌های استان در مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد.

شکری، با تأکید بر اینکه بهسازی راه‌ها، اصلاح تقاطع‌ها، تجهیز ماشین‌آلات و توسعه پایانه شهرستان اشنویه در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: موضوع روشنایی محور‌های ارتباطی این شهرستان نیز درحال پیگیری است و معاون عمرانی استاندار در صورت تأمین اعتبار، قول اجرای این طرح را داده است.