به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این ترانسفورماتور به همراه ترانسفورماتور‌های کوره LF با ظرفیت ۳۳ مگاولت آمپر و راکتور سری با ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر رآکتور ساخت داخل کشور به سفارش صنایع فولاد در یک واحد دانش بنیان تولیدی و صنعتی واقع در شهمیرزاد به سفارش گروه صنایع تولید فولادی ساخته شده است .

فرج الله معماری مدیرعامل این شرکت صنعتی گفت: این ترانس مجموعه‌ای یکپارچه و یک زنجیره کامل برای تغذیه پایه مجموعه فولاد محسوب می‌شود و تداوم سفارش و تولید این نوع ترانسفوماتور‌های کوره قوسی الکترونیکی صنعت فولاد کشور را از واردات بی‌نیاز می‌کند.

معماری نکته کلیدی تولید این ترانسفوماتور را انتقال دانش فنی، تطبیق با توان داخلی و آزمایش‌شده دانست و ادامه داد: افزایش تاب‌آوری زنجیره صنعت فولاد، تبدیل صنعت وارداتی به داخلی و ایجاد پلتفرم فناوری داخلی با قابلیت صادرات، مهمترین دستاورد تولید این ترانسفوماتور است.

در مراسم رونمایی از این ترانسفورماتورها ، رئیس و شماری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، پرهام باقری نائب رییس اتاق بازرگانی ایران، عباس گلرو نماینده شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و صنعتگران استان سمنان حضور داشتند.