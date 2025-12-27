پخش زنده
بزرگترین ترانسفورماتور کوره قوسی الکتریکی EAF غرب آسیا با ظرفیت ۲۱۰ مگاولت آمپر در شهمیرزاد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این ترانسفورماتور به همراه ترانسفورماتورهای کوره LF با ظرفیت ۳۳ مگاولت آمپر و راکتور سری با ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر رآکتور ساخت داخل کشور به سفارش صنایع فولاد در یک واحد دانش بنیان تولیدی و صنعتی واقع در شهمیرزاد به سفارش گروه صنایع تولید فولادی ساخته شده است .
فرج الله معماری مدیرعامل این شرکت صنعتی گفت: این ترانس مجموعهای یکپارچه و یک زنجیره کامل برای تغذیه پایه مجموعه فولاد محسوب میشود و تداوم سفارش و تولید این نوع ترانسفوماتورهای کوره قوسی الکترونیکی صنعت فولاد کشور را از واردات بینیاز میکند.
معماری نکته کلیدی تولید این ترانسفوماتور را انتقال دانش فنی، تطبیق با توان داخلی و آزمایششده دانست و ادامه داد: افزایش تابآوری زنجیره صنعت فولاد، تبدیل صنعت وارداتی به داخلی و ایجاد پلتفرم فناوری داخلی با قابلیت صادرات، مهمترین دستاورد تولید این ترانسفوماتور است.
در مراسم رونمایی از این ترانسفورماتورها ، رئیس و شماری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، پرهام باقری نائب رییس اتاق بازرگانی ایران، عباس گلرو نماینده شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و صنعتگران استان سمنان حضور داشتند.