مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: از ابتدای سال تا کنون ۲۲۵۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و اختیاری صادر شده است که از این تعداد، ۲۰۹۰ پروانه اجباری بوده و در حوزه‌های مختلف غذایی، شیمیایی، مصالح ساختمانی، بسته‌بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و مهندسی پزشکی است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما؛ از اداره‌کل استاندارد استان تهران، قاسم فدوی افزود: از بین صنایع مختلف، بیشترین پروانه استاندارد اجباری صادر و تمدید شده، مربوط به صنعت مکانیک با تعداد ۵۸۴ پروانه بوده است. همچنین در مدت ۹ ماهه، ۵۲ پروانه تشویقی صادر شده و بیشترین تعداد آن مربوط به صنعت مکانیک است.

وی ادامه داد: صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد از جمله تکالیف قانونی برای حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد، استمرار کنترل کیفیت محصولات در واحد‌های تولیدی تحت پوشش استان و ترغیب این واحد‌ها به ارتقای کیفیت محصولات تولید شده بر اساس معیار‌های سازمان ملی استاندارد است.