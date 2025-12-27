به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردگفت: نصیر لندی دانش آموخته پسادکتری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به عنوان داور برجسته محله Animal Nutrition - انتخاب شد.

مهرداد یادگاری افزود: براساس گزارش مجله Animal Nutrition در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی نصیر لندی دانش آموخته پسادکتری در رشته تغذیه دام و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد سال گذشته به عنوان داور برجسته این مجله برگزیده شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد اظهارکرد: مجله Animal Nutrition از نظر دسته بندی در ۲۵ درصد نخست قرار داشته و ضریب تأثیر آن در سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۵ بوده است.

یادگاری یادآورشد: این مجله از نظر رتبه بندی میان مجلاتی که در حوزه کشاورزی دام و طیور فعال هستند. در رده ۲.۸۶ جهان قرار دارد.