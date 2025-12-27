ثبت‌نام استخدام درجه داری نیروی دریایی راهبردی ارتش از داوطلبان مرد فارغ‌التحصیل و یا مشغول به تحصیل در پایه دوازدهم رشته‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش آغاز شده و تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به دفتر نیروی دریایی در تبریز، کمربندی آزادی، جنب بیمارستان امام علی(علیه السلام) ارتش مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۳۵۴۱۴۱۳۶ تماس بگیرند و یا به کانال اطلاع رسانی این دفتر نمایندگی در ایتا NavyTabriz@ مراجعه کنند.