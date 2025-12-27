پخش زنده
به منظور تسهیل دسترسی خانوادههای نیازمند به خدمات درمانی، اردوی جهادی گروههای راه روشن و شهید شاطری در بیمارستان شهدای هفتم تیر و آستان امامزاده عبدالله شهرری برگزار شد و به بیش از ۷۰ مددجوی تحت پوشش کمیته امداد خدمات تخصصی پزشکی و دندانپزشکی ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیته امداد استان تهران در ادامه فعالیتهای انساندوستانه و خدمترسانی به اقشار نیازمند اردوی جهادی درمانی گروه جهادی راه روشن را روز گذشته در بیمارستان شهدای هفتم تیر شهرستان ری برگزار کرد و در این اردو، ۴۰ نفر از مددجویان تحت پوشش اداره حسنآباد خدمات تخصصی دندانپزشکی شامل جراحی، ترمیم و درمان ریشه، و همچنین ویزیت توسط متخصص داخلی و مشاوره دریافت کردند.
به موازات این اقدام گروه جهادی درمانی شهید شاطری نیز با هماهنگی قبلی و فراخوان عمومی در آستان امامزاده عبدالله شهرری به ۳۰ نفر از مددجویان شهرستان قرچک خدمات دندانپزشکی ارائه نمود.
این اردوهای جهادی با هدف دسترسی آسانتر خانوادههای کمبرخوردار به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش دغدغههای سلامت آنان برگزار شده و نمونهای از حرکتهای خودجوش و مردمی در عرصه خدمترسانی به نیازمندان است .