رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از ارائه کلیات «برنامه جامع حفاظت از تنوع زیستی کشور» در جلسه شورای عالی محیطزیست خبر داد و این برنامه را مهمترین اقدام راهبردی برای حفاظت از سرمایههای طبیعی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شینا انصاری با بیان اینکه این برنامه در چارچوب برنامه جهانی تنوع زیستی و همسو با تعهدات جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون جهانی تنوع زیستی تدوین شده است، گفت: در این سند، تهدیدها و چالشهای پیشروی تنوع زیستی کشور شناسایی شده و برای مقابله با آنها حدود ۹۰ برنامه اقدام پیشبینی شده است.
وی افزود: اجرای این برنامه نیازمند مشارکت و همکاری بینبخشی دستگاههای اجرایی است، زیرا حفاظت از تنوع زیستی صرفاً وظیفه سازمان حفاظت محیطزیست نیست و بدون همراهی سایر نهادها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر اهمیت این موضوع افزود: برنامه جامع تنوع زیستی، مهمترین دستور کار جلسه شورای عالی محیطزیست بود که به دنبال دستور رئیسجمهور برای تدوین یک برنامه مدون در این حوزه تهیه شده و تلاش شده کاملاً منطبق با تعهدات بینالمللی کشور باشد.
انصاری با اشاره به دیگر مباحث مطرحشده در این جلسه گفت: ارتقای سطح حفاظتی برخی مناطق، ضوابط پسماندهای پزشکی و سایر موضوعات محیطزیستی از جمله ۱۱ دستور کار شورای عالی محیطزیست بود، اما بیتردید برنامه جامع تنوع زیستی اولویت اصلی این جلسه به شمار میرفت.
وی با بیان اینکه تنوع زیستی ایران با تهدیدهای جدی مواجه است،گفت: آلودگیها، تخریب و تصرف زیستگاهها و فشارهای انسانی، گونههای گیاهی و جانوری کشور را در معرض خطر قرار داده و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ گونه در ایران در خطر انقراض قرار دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد: حفاظت مؤثر از تنوع زیستی بدون مشارکت جوامع محلی امکانپذیر نیست و استفاده از ظرفیت مردم در کنار کاهش آلایندهها و جلوگیری از تخریب زیستگاهها، نقش کلیدی در حفظ این سرمایهها برای نسلهای آینده دارد.
انصاری در پایان با اشاره به رویکرد مثبت دولت نسبت به مسائل محیطزیستی گفت: با توجه به نگاه توسعه پایدار رئیسجمهور و جایگاه محیطزیست در برنامههای توسعه، امید میرود با همکاری همه دستگاههای مسئول، برنامههای حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی کشور با اثربخشی بیشتری اجرا شود.
جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست صبح امروز به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، جمعی از وزراء و مسئولان دستگاههای ذیربط در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.