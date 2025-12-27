پخش زنده
رئیس اداره پایش محیط زیست استان: پایش شبانهروزی صنایع آلاینده در حال انجام است و برخورد قضایی و حتی مهر و موم واحدهای متخلف در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یوسفیانزاده با تشریح آخرین وضعیت آلودگی هوا اظهار کرد: با توجه به شرایط سکون و پایداری جوی حاکم بر استان، شاخصهای کیفی هوا در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس هشدار سطح نارنجی صادرشده از سوی هواشناسی، بهویژه در محور اردکان تا مهریز، به دلیل شرایط نامناسب کیفیت هوا، مدارس استان بهصورت غیرحضوری برگزار شد.
رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اقدامات بازدارنده این اداره گفت: پایش کلیه صنایع از طریق مرکز پایش اداره کل بهصورت شبانهروزی در حال انجام است و واحدهای آلاینده بهطور مستمر رصد میشوند.
یوسفیانزاده ادامه داد: از جمله اقدامات بازدارنده میتوان به قرارگیری صنایع آلاینده در فهرست صنایع آلاینده، برخوردهای قضایی و در نهایت مهر وموم واحدهای متخلف اشاره کرد که همگی در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست قرار دارد.
وی درباره احتمال برگزاری نشستهای اضطراری آلودگی هوا نیز توضیح داد: بر اساس تبصره ماده ۳ قانون هوای پاک و دستورالعملهای مربوطه، در صورت احراز شرایط اضطرار، جلسات اضطراری با حضور اعضا از جمله هواشناسی، دانشگاه علوم پزشکی، محیط زیست و سایر دستگاههای ذیربط برگزار خواهد شد که این موضوع در حال بررسی است و در صورت نیاز، حتماً تشکیل میشود.
رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاههای محیط زیست استان در پایان با توصیه به شهروندان گفت: با توجه به هشدار سطح نارنجی، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و حتی سایر شهروندان نیز بهتر است فعالیتهای غیرضروری خارج از منزل را کاهش دهند.
وی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست تلاش میکند در این شرایط، واحدهای صنعتی آلاینده را ملزم کند تا بخشهای آلاینده خود را بهطور موقت تعطیل کرده و به بهبود شرایط کیفی هوا کمک کنند.