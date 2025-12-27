به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۳۶۶۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای خط‌کشی شده است.

امیر یدبیضا با اشاره به اینکه برای اجرای این عملیات ۹۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: خط‌کشی راه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات ایمنی محسوب می‌شود که نقش مؤثری در هدایت صحیح رانندگان، بهبود دید در شب و در شرایط نامساعد جوی و همچنین کاهش تصادفات دارد.

وی با بیان اینکه این عملیات در محور‌های اصلی، فرعی و شریانی استان انجام شده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری و با مساعد شدن شرایط جوی، میزان خط‌کشی محور‌های مواصلاتی استان به حدود ۵ هزار کیلومتر برسد.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: محور‌های ارومیه–تبریز، ارومیه–سلماس، سلماس–خوی، ماکو–چالدران، مهاباد–سه‌راهی محمدیار، شاهین‌دژ–میاندوآب و خوی–ایواوغلو از جمله مسیر‌هایی هستند که عملیات خط‌کشی در آنها اجرا شده است.

یدبیضا در پایان اظهار کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، اجرای اقدامات ایمن‌سازی راه‌ها را به‌صورت مستمر در دستور کار دارد تا شرایط تردد ایمن‌تری برای کاربران جاده‌ای استان فراهم شود.