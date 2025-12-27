به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این نشست با هدف تقویت تعامل مرزبانی با مردم مناطق مرزی، بررسی مسائل و هم‌اندیشی برای ارتقای امنیت پایدار در شهرستان خوی برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام محمد عاشوری رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان آذربایجان غربی، با اشاره به نقش مهم مرزنشینان در حفظ امنیت، تعامل سازنده مرزبانی با مردم و اقشار تأثیرگذار را یکی از ارکان اساسی امنیت پایدار در مناطق مرزی عنوان کرد. وی تقویت باور‌های دینی، افزایش بصیرت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردم را زمینه‌ساز افزایش همدلی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق مرزی دانست.

همچنین سرهنگ حسین مسلم فرمانده هنگ مرزی خوی، در این نشست با تبیین اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین امنیت مرزها، رفع مشکلات مردم مناطق مرزی را از اولویت‌های اصلی مرزبانی برشمرد و گفت مرزبانی در کنار انجام مأموریت‌های ذاتی خود، خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به دغدغه‌های مرزنشینان را با جدیت دنبال می‌کند.

وی همکاری و همراهی مردم با نیرو‌های مرزبانی را عامل مؤثر در ارتقای امنیت و آرامش منطقه دانست و بر تداوم ارتباط مستمر با اقشار مختلف تأکید کرد.

این نشست با محوریت تقویت همکاری متقابل، بررسی مسائل مناطق مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت اقشار تأثیرگذار در راستای تأمین امنیت پایدار برگزار شد.