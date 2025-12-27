فرماندار جویبار با تأکید بر پرداخت سهم قانونی نیم‌درصدی شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی، این اقدام را عامل افزایش سرانه مطالعه و توسعه برنامه‌های فرهنگی در شهرستان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد مدانلو فرماندار جویبار در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان که با حضور نویسندگان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، شهرداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرمانداری جویبار برگزار شد، گفت: پرداخت حق‌السهم قانونی نیم‌درصدی شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی، نقش مؤثری در افزایش سرانه مطالعه و اجرای برنامه‌های فرهنگی شهرستان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد منابع کتابخانه‌ها افزود: کتابخانه‌های شهرستان هزینه اقدامات و برنامه‌های حوزه کتابخانه را در جلسات آینده انجمن کتابخانه‌ها ارائه دهند تا تصمیم‌گیری‌ها هدفمندتر انجام شود.

فرماندار جویبار همچنین با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در مناطق روستایی گفت: وضعیت ایجاد کتابخانه در روستای بیزکی مورد بررسی قرار گیرد تا شرایط لازم برای راه‌اندازی کتابخانه در این روستا فراهم شود.

در ادامه این جلسه، مرضیه فلاح مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با بیان اینکه نقش خیرین شهرستان جویبار در عرصه‌های مختلف فرهنگی در سطح استان زبانزد است، گفت: با توجه به تراکم روستاها در شهرستان جویبار، نیاز به خرید یک دستگاه اتوبوس سیار کتابخانه وجود دارد تا با حضور در محلات مختلف، دسترسی مردم به کتاب افزایش یافته و فرهنگ کتابخوانی تقویت شود.

وی افزود: اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان آمادگی دارد با حمایت خیرین، نسبت به خرید و تجهیز این اتوبوس سیار اقدام کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مازندران همچنین تصریح کرد: در صورت عدم پرداخت سهم نیم‌درصدی شهرداری‌ها، قانون نسبت به برداشت این حق‌السهم از حساب شهرداری‌ها اقدام خواهد کرد.

در پایان این جلسه، شهرداران سیفی و قاسمی، شهرداران جویبار و کوهی‌خیل، خواستار ارائه برنامه‌های مشخص و شفاف در خصوص نحوه هزینه‌کرد اعتبارات کتابخانه‌ها در شهرستان جویبار شدند.