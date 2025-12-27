به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی و ارزیابی نتایج مسابقات قهرمانی آسیا (مغولستان – خرداد) با محوریت تعیین کادر فنی تیم‌های ملی پومسه مردان و بانوان برگزار شد.

در این نشست، پس از بررسی عملکرد تیم‌ها و مربیان، حسین بهشتی به عنوان سرمربی تیم ملی پومسه مردان و نگار ملا مددخانی به عنوان سرمربی تیم ملی پومسه بانوان انتخاب و معرفی شدند.

همچنین مقرر شد مسابقات انتخابی تیم‌های ملی پومسه در نیمه دوم فروردین سال آینده برگزار شود.

جلسه کمیته فنی با حضور مهدی کاشانیان، شهرام‌الله‌آبادی، علیرضا میرزایی، محمدحسین ربانی، فاطمه بابایی و زهرا شهبازنژاد برگزار شد.