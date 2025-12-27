ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا کاملا الکترونیکی و غیر حضوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان و دبیر ستاد انتخابات استان با بیان اینکه زمان ثبت نام در حوزه‌های شهری از ۲۱ تا ۲۷ دی و روستایی از ۲۴ تا ۳۰ بهمن است گفت: داوطلبان در این دوره نیازی به مراجعه حضوری به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ندارند و می‌توانند برای ثبت نام به پنجره واحد خدمات وزارت کشور مراجعه کنند.

اسفندیار تاجمیری افزود: تابعیت کشور، ۲۵ سال سن، التزام به اسلام و جمهوری اسلامی، نداشتن اعتیاد و سوء پیشیه از جمله شرایطی هستند که داوطلبان باید داشته باشند.

وی گفت: داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در روستا‌های تا ۲۰۰ خانوار باید سواد خواندن و نوشتن، بالای ۲۰۰ خانوار دارای مدرک دیپلم باشند.

مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان و دبیر ستاد انتخابات استان افزود: در شهر‌های تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارا بودن مدرک فوق دیپلم یا معادل آن و بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشتن مدرک لیسانس یا معادل آن الزامی است.

تاجمیری گفت: کسانی هم که یک دوره عضو شورای اسلامی شهر یا روستا بوده‌اند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

وی افزود: داوطلبان باید ساکن روستا یا بخش و در شهر‌ها نیز در محدوده شهرستان ساکن باشند.

مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان و دبیر ستاد انتخابات استان گفت: تا کنون در ۲۷ شهرستان هیئت اجرایی انتخابات تشکیل شده است و در شهر اصفهان نیز امروز تشکیل می‌شود.

تاجمیری با بیا ن اینکه هیئت‌های اجرایی تعیین کننده تعداد حوزه‌های انتخابیه هستند افزود: در دوره قبلی در کل استان اصفهان ۳ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۹۷۳ نفر واجد شرایط اخذ رای بودند که در این دوره این تعداد حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی گفت: رای دهندگان نیز باید تابعیت کشور، ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای ودر شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت سکونت یکسال قبل از اخذ رای در حوزه انتخابیه داشته باشند.