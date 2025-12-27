پخش زنده
دادستان بندرامام خمینی از صدور دستور قضایی برای ترخیص بیش از ۱۶ هزار تن کنجاله سویا با هدف صیانت از امنیت غذایی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا جعفریاصل گفت: پس از بررسیهای تخصصی انجامشده ، سلامت شانزده هزار و چهاصد تن کنجاله دامی از حیث ایمنی و بهداشت کالا و انطباق با استانداردهای فنی در تمامی شاخصها مورد تأیید قرار گرفت و با توجه به عدم وجود هرگونه مخاطره بهداشتی برای دام و طیور، به پیگیری دادستانی شهرستان و رفع موانع حقوقی و قضایی مجوز ترخیص از بندر این محموله صادر شد.
وی افزود: این اقدام قضایی در شرایطی صورت گرفت که تسریع در تأمین نهادههای دامی، نقشی مستقیم و تعیینکننده در پایداری زنجیره تولید محصولات پروتئینی، کنترل قیمتها و حفظ ثبات بازار دارد و هرگونه تأخیر در ترخیص اینگونه محمولهها میتواند منجر به اختلال در امنیت غذایی کشور شود.
دادستان بندرامام خمینی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی تصریح کرد: جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، علاوه بر کاهش هزینههای اضافی نگهداری، مانع از ایجاد کمبود کاذب در بازار و بروز نوسانات قیمتی میشود و این موضوع از مصادیق صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم است.
جعفریاصل همچنین گفت: دستگاه قضایی در چارچوب سیاستهای کلان نظام و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، بهصورت مستمر فرآیند ترخیص کالاهای اساسی را رصد و پیگیری میکند تا ضمن تسهیل جریان تولید و توزیع، امنیت غذایی و آرامش بازار برای مردم تضمین شود.