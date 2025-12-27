مدیرکل هواشناسی گیلان از نفوذ جریانات جنوبی و وزش شدید باد در مناطق مختلف استان، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها از عصر امروز تا دوشنبه خبر داد.

وزش شدید باد و احتمال خسارت به تاسیسات و واحد‌های تولیدی در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی نفوذ جریانات جنوبی به آسمان گیلان و صدور هشدار سطح نارنجی، وزش شدید باد در مناطق مختلف استان، از عصر امروز در استان آغاز شده و تا دوشنبه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه به دلیل شدت وزش باد، احتمال وارد آمدن خسارت به واحد‌های تولیدی گلخانه‌ها در این مدت وجود دارد، از صاحبان واحد‌های تولیدی خواست تمهیدات لازم برای مستحکم سازی تاسیسات واحد‌های خود را انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین از ناپایداری یک روزه هوای استان فردا یکشنبه خبر داد و گفت: بارش باران و رعد و برق در مناطق جلگه‌ای، برف در ارتفاعات، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ از پدیده‌های جوی است که برای فردا در استان پیش بینی شده است.

محمد دادرس افزود: بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته از صومعه سرا ۱۲ درجه سلسیوس و کمترین دما از اسب وونی تالش یک درجه زیر صفر گزارش شد.

وی با بیان اینکه دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است، گفت: دریای خزر با ارتفاع موج ۱۰ تا ۶۰ سانتی متر، امروز برای فعالیت‌های دریانوردی و صید با احتیاط مناسب و از فردا تا چهارشنبه با حداکثر ارتفاع موج یک متر و ۷۰ سانتی متر، نامناسب پیش بینی شده است.